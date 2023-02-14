«У тебя в голове потусторонний мир!»: Киркоров отругал Регину Тодоренко в прямом эфире шоу «Маска»

Король поп-музыки Филипп Киркоров не может обойтись без того, чтобы не привлечь к себе дополнительное внимание.

55-летный исполнитель буквально ныряет из одного скандала в другой.

На этот раз курьез случился с Филиппом Бедросовичем в эфире музыкального шоу «Маска».

Как сообщает Газета.Ru, посередине передачи Киркоров внезапно решил поспорить с решением коллеги из жюри Региной Тодоренко.

После того, как на сцене выступил очередной участник, облаченный в костюм хомяка, молодая телеведущая высказала мнение, что под маской животного может скрываться певица Миа Бойко.

«Но вот! Началось! У тебя в голове потусторонний мир!»,- едко, но в шутку бросил Филипп в сторону Тодоренко.

«Валерия, – обратился потом исполнитель к другой свои коллеге, – у тебя наверняка есть более правдоподобная версия, поделитесь ею с нами».