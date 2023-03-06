«Мне так больно»: Любовь Успенскую лишили дара речи и довели до истерики

На Первом канале продолжается показ седьмого сезона вокального шоу «Три аккорда». В минувшие выходные в эфир вышел шестой выпуск, в котором участники вновь представили музыкальные номера. Одно из выступлений особенно запомнилось звезде шансона Любови Успенской. Она не смогла сдержать эмоций, буквально задыхаясь от слез.

Растрогать исполнительницу хита «Кабриолет» и других членов жюри смогла Екатерина Гусева. Она подготовила в этот раз песню «Дюны». Еще во время самого номера Успенская начала плакать, а после и вовсе лишилась дара речи и лишь поделилась, что чувствует сильную боль.

«Я не могу даже говорить. Я сейчас плакала, мне так больно», - призналась Любовь, оценивая выступление участницы.

Впечатлила судей в этот раз и Лариса Долина. Если в прошлом выпуске не все восхитились ее номером, то теперь даже Александр Новиков признался, что ему все понравилось. Джазовая певица выбрала песню «В Кейптаунском порту», и члены жюри отметили, что композиция идеально подошла исполнительнице. Любовь Успенская подчеркнула, что Лариса Александровна попала в десятку, а Новиков назвал ее выступление бесподобным.

Напомним, что в шоу также принимает участие актриса Настасья Самбурская. Возглавить рейтинговую таблицу у нее пока не получается, но при этом оценки она все равно получает довольно хорошие. А в прошлом выпуске Успенская даже предложила продать звезде «Универа» свой титул «королевы шансона».

К слову, к музыке Настасья вернулась не так давно, и для нее участие в «Трех аккордах» стало исполнением желания. Сама она не особо довольна своими выступлениями на шоу, так как считает, что могла спеть лучше. Зато это подтолкнуло ее вновь выпускать песни. Недавно Самбурская отметила день рождения, и в честь этого презентовала новую композицию «Сильная». Эксклюзивно для издания «Страсти» она рассказала, кому посвятила трек.