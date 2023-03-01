Возлюбленному или отцу: кому Настасья Самбурская посвятила свою новую песню «Сильная»

В первый день весны – 1 марта – российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Настасья Самбурская празднует свое 36-летие. По случаю Дня рождения артистка решила порадовать подарками не только себя, но и поклонников, выпустив новый сингл под названием «Сильная».

Представители Самбурской рассказали сайту-изданию «Страсти», что после довольно продолжительной паузы артистка решила возобновить музыкальное направление своей деятельности. Автором слов и музыки новоиспеченного трека, презентация которого состоялась сегодня, стал композитор, певец Юрий Николаенко (NЮ), который увидел исполнительницей своего хита именно Самбурскую. Почему его выбор пал именно на Настасью, музыкант пояснять не стал.

«“Сильная” – это своего рода манифест. Песня, в которой каждая женщина почувствует знакомые переживания. Песня-диалог, адресатом которой может стать не только бывший возлюбленный, но и отец, и друг, и партнер. Сожаление или сарказм, горечь обиды или радость освобождения? Певица Самбурская проживает в этой песне собственную историю», - рассказали сайту-изданию «Страсти» об идее композиции.

В настоящей момент Настасья является участницей музыкального шоу на Первом канале «Три аккорда», где каждое воскресенье ярко и пронзительно выступает перед звездным жюри. В одной из программ шоу певица исполнит сингл «Сильная» для широкой аудитории, отметили представители артистки. К слову, композиция, выпущенная по случаю Дня рождения, уже доступна для прослушивания на всех цифровых площадках.

Напомним, ранее Настасья Самбурская в своих социальных сетях лично прокомментировала вышедший трек «Сильная» словами: «Как известно, лучший подарок — это подарок, сделанный собственным ртом». Она призналась, что композиция «невероятно выстраданная», поскольку, получив его в подарок три года назад, Настасья была вынуждена постоянно над ним работать. Как оказалось, песню приходилось перезаписывать и перезаписывать. Окончательный вариант трека, которым Самбурская осталась довольна, теперь можно найти и оценить в Сети.