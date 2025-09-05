«Мне страшно»: на суде вскрылась неожиданная подробность из жизни Аглаи Тарасовой

5 сентября в Домодедовском суде Москвы избирают меру пресечения для актрисы Аглаи Тарасовой, задержанной за наркотики* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). В ходе заседания звезда «Беспринципных» призналась, что у нее есть гражданство Израиля.

Тарасову задержали в аэропорту после ее возвращения из Тель-Авива. Уже в суде выяснилось, что у Аглаи есть израильский паспорт, который изъяли следователи, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На суде Тарасова раскаялась в содеянном.

«Я совершила большую ошибку. Мне страшно, я раскаиваюсь, я не собираюсь никуда уезжать, так как сама добровольно сдала паспорта», — сказала она.

Актриса добавила, что участвует в съемках в России. Также у Тарасовой есть ипотека и пожилые бабушка с дедушкой, которые находятся на ее иждивении.

После суд удалился на совещание, а Аглая попросила разрешения выйти покурить.

Напомним, после скандального задержания в аэропорту Тарасову убрали из актерского состава фильма «Холоп-3».

