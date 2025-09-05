Аглая Тарасова лишилась роли в «Холопе-3» после скандала с наркотиками*

Задержанную с наркотиками* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) в аэропорту Домодедово Аглаю Тарасову убрали из актерского состава «Холопа — 3». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в апреле команда проекта заявила, что артистка вернется к своей роли в третьей части фильма. Аглая вернулась в Москву незадолго до начала съемок, но была задержана в аэропорту с наркотиками*.

После этого пиарщики кинокомпании заявили, что съемки фильма начались. Однако Аглаи нет ни на одном фото, на которых запечатлен актерский состав картины.

Официальных заявлений от создателей проекта не поступало.

Напомним, 5 сентября в Домодедовском суде Москвы Аглае изберут меру пресечения — следствие настаивает на домашнем аресте. Наркотические вещества* обнаружили в вейпе Тарасовой.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти», что Тарасова может забыть про карьеру, если ее делом не займется опытный адвокат.

*незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность