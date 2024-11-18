«Мне страшно»: Люся Чеботина высказалась о применении «Оземпика»

Популярная российская певица Люся Чеботина рассказала, что не стала бы применять «Оземпик». Об этом она заявила в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube.

Как призналась исполнительница, она не рискнула бы пользоваться препаратом даже по показанию врача. Певица боится любых добавок, БАДов и не употребляет витамины.

«Мне страшно, что там внутри. Я лишний раз перепроверяю, что за таблетки я пью», — высказалась Чеботина.

Артистка отметила, что не может осуждать людей, которые применяют «Оземпик». Она не знает, какие на то у них причины.

«Оземпик» стал популярным средством для похудения среди западных знаменитостей, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа.

Ранее Люся Чеботина объяснила, почему перестала дружить с MIA BOYKA.

Также Чеботина впервые высказалась о расставании с Юрием Киселевым.