«Мне страшно»: Люся Чеботина высказалась о применении «Оземпика»
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Популярная российская певица Люся Чеботина рассказала, что не стала бы применять «Оземпик». Об этом она заявила в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube.
Как призналась исполнительница, она не рискнула бы пользоваться препаратом даже по показанию врача. Певица боится любых добавок, БАДов и не употребляет витамины.
«Мне страшно, что там внутри. Я лишний раз перепроверяю, что за таблетки я пью», — высказалась Чеботина.
Артистка отметила, что не может осуждать людей, которые применяют «Оземпик». Она не знает, какие на то у них причины.
«Оземпик» стал популярным средством для похудения среди западных знаменитостей, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа.
Ранее Люся Чеботина объяснила, почему перестала дружить с MIA BOYKA.
Также Чеботина впервые высказалась о расставании с Юрием Киселевым.