«Мне страшно!»: Бледанс призналась, что боится за сына, оставшемся в Израиле

Старший сын Эвелины Бледанс уже восемь лет живет в Израиле. И, если она с младшим ребенком успела покинуть страну до начала военных действий, 29-летний Николай пока остается там. Эвелина призналась, что очень за него переживает.

Николай проживает в Израиле вот уже восемь лет. Кроме того, он проходил службу в этой стране, поэтому есть вероятность, что его мобилизуют.

Недавно Бледанс и сама была в Израиле, но ей повезло. Она успела вернуться с младшим сыном за несколько дней до начала военных действий. Также в стране осталась и сестра телеведущей, которая отдыхает в Нетании — центре Святой земли.

«Но вообще все это страшно. Мой сын три года отслужил в армии Израиля, и ему не привыкать. Но поскольку он восемь лет уже не проходил переподготовку, то призвать его не должны. Сейчас у него новый этап в жизни — он руководит компанией, потому что его босса призвали», — рассказала звезда в подкасте «Ниче святого» Hifi-стриминга Звук.

Сын Бледанс работает в Израиле в IT-сфере. Он занимается разработкой компьютерных программ.

Бледанс родила старшего сына в 1994 году от израильского бизнесмена по имени Дмитрий. С 2012 года Николай проживает в Тель-Авиве.

Ранее телеведущая говорила, что ее сын готов воевать в Израиле.