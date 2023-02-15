«Мне страшно»: 26-летняя Клава Кока вышла на связь после сообщения о землетрясении

Клава Кока является одной из самых востребованных артисток в отечественном шоу-бизнесе. Вот почему она разъезжает по всей стране со своими сольными концертами. На этот раз девушка оказалась в Светлогорске, правда, пребывание в этом городе нельзя назвать для Клавы благоприятным.

В социальной сети певица поделилась тревожными новостями. Находясь в отеле, она почувствовала, как все вокруг нее «трясется и вибрирует». Вот почему Кока незамедлительно написала своим друзьям и попросила о помощи.

«Парни, у вас тоже отель трясется? Я уже полчаса пытаюсь уснуть. Мне страшно: кровать трясется, вибрирует», — написала знаменитость.

К слову, подобное заявление крайне обеспокоило поклонников артистки, особенно на фоне последних событий в Турции.

«И смешно, и не очень. Ну пусть лучше крыша едет у дома, чем у меня», — поделилась эмоциями Клава.

К слову, после такой тревожной новости девушка больше не выходила на связь.

Ранее Клава Кока пожаловалась на «походные» условия в Дубае. Подробности читайте в этой статье.