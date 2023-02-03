Зарабатывающая миллионы Клава Кока пожаловалась на «походные» условия в Дубае

Клава Кока одна из самых востребованных певиц молодого поколения в отечественном шоу-бизнесе. Популярность девушки настолько быстро растет, что Клава стала давать концерты и в Дубае. Сегодня знаменитость вышла на связь со своими подписчиками и пожаловалась на рабочие условия в ОАЭ.

Так, артистка показала, как в отельном номере ей приходится записывать новый трек. В маленьком помещении была не только Клава, но и звукорежиссер с необходимой аппаратурой. Кока считает, что она работает в «походных» условиях.

«Смотрите прикол: вот вечерний Дубай, идем в комнату - здесь вечерний Владос, и мы записываем трек в таких условиях. Главное вовремя реализовать вдохновение», — высказалась певица.