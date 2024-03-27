«Мне стало об этом известно вчера»: Познер удивился, что о нем покажут документальный фильм

1 апреля известному телеведущему Владимиру Познеру исполнится 90 лет. В честь этого на одном из федеральных каналов планируют показать фильм, посвященный журналисту. Однако он признался, что не принимал участия в съемках картины.

Фильм «Владимир Познер. 90 минут» планируют показать 1 апреля. Телеведущий признался, что об этом ему стало известно только вчера. При этом журналист не хочет делать из своего дня рождения публичное событие.

«Мне стало об этом известно вчера. Не могу сказать, что это для меня подарок, поскольку я предпочел бы, чтобы мой день рождения не стал публичным событием», — рассказал он Газете.Ru.

Показ кинокартины запланирован в ночь на 1 апреля. Картина сняла по основам автобиографической книги Познера. Фильм сделан в формате видеокниги. В нем покажут воспоминания журналиста, его рассказы о семье и выводы, сделанные о прошлом, спустя множество прожитых лет.

Когда-то Познер был лицом федерального телеканала и вел собственную передачу. Однако ее сняли из эфира после начала спецоперации на Украине.

Последний раз телеведущий появился на светском мероприятии в декабре 2023 года. Тогда он посетил с супругой рождественский ужин.

Новость о показе картины о Познере вызвала недовольство у общественного деятель Вадима Манукяна.