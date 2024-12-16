«Мне стало неприятно»: Татьяна Навка объяснила, почему ушла из шоу Авербуха

Татьяна Навка назвала Илью Авербуха «Карабасом-Барабасом» в фигурном катании. Об этом стало известно в эфире подкаста Первого канала «Произвольная программа».

Татьяна Навка и Илья Авербух уже много лет ставят ледовые шоу в России. Когда-то Татьяна участвовала в сказках Ильи, но со временем поняла, что хочет сама «рулить» процессом и выступать там, где ей интересно. Ее задевало, что Авербух давал ей выборочно роли, поэтому она обижалась и сравнивала его с «Карабасом-Барабасом».

«В какой-то момент я поняла, что мне тоже нужно развиваться самой, что-то делать свое. Я поняла, что Илья, и он вправе это делать, выбирает то, что он хочет, и кого он хочет, и рулит, как шахматами. Это правильно, он руководитель. Карабас-Барабас, абсолютно. Так как я овен, мне стало это неприятно. Я сказала: «А почему меня сюда берут, а туда не берут?»» — высказалась знаменитость.

Татьяна заявила, что волновалась перед запуском своих шоу. Из-за стресса фигуристка похудела на 7 кг.

Навка не собиралась конкурировать с Авербухом, но надеялась, что ее дело будет успешным.

«Никаким конкурентом я никому не собиралась становиться. Я не представляла, что это вот так пойдет-пойдет. Конечно, я надеялась», — резюмировала спортсменка.

Ранее фигуристка Татьяна Навка заявила, что Дмитрий Песков критикует ее ледовые шоу. Подробности читайте в этой новости.