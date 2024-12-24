«Мне снится Москва, но я не жалею о своем выборе»: эмигрировавшая в США Мария Машкова подвела итоги года

Уехавшая из России в США актриса Мария Машкова подвела свои итоги года в личном блоге. Дочь Владимира Машкова призналась, что скучает по прошлой жизни в Москве и по нескольким людям, оставшимся в России, но не стала раскрывать их имена.

«Moи итоги года. Я живу в Америке. Возвращаясь недавно с гастролей домой, я представляла домом именно Лос-Анджелес, мужа, детей и кота. Я скучаю по бабушке, дедушке и нескольким близким оставшимся в России друзьям. Мне иногда снится Москва, Питер и снег авиагородка Толмачево, но наяву меня теперь окружают пальмы. Я скучаю по себе московско-беззаботной и ролям даже в самых дурацких сериалах», — поделилась Мария Машкова.

При этом, по словам знаменитости, она не жалеет о своей эмиграции. Мария Машкова заверила, что «жива» и «здорова» и у нее есть работа. Артистка призналась, что ей бывает тяжело, но она не сдается и «продолжает двигаться» дальше.

«Но я ни разу не пожалела о своем выборе. В новой реальности я жива, здорова, говорю, что считаю нужным и важным (меня не посадили за это в тюрьму), а еще я по-прежнему работаю актрисой. <…> Мне сложно, я часто боюсь и отчаиваюсь, но я продолжаю двигаться. Иногда ползу, но движение не прекращаю», — заявила дочь Владимира Машкова.

Напомним, в 2022 году Мария Машкова покинула Россию и окончательно переехала в США к мужу вместе с детьми после долгих лет жизни на две страны. Раньше актриса прилетала в РФ ради работы и встреч с близкими людьми, но последние два года прекратила это делать. Вместе с тем, по признанию артистки, она «по-прежнему считает себя частью России», но уже не думает о возвращении в страну, поскольку больше «не питает иллюзий».

Ранее мы писали о том, что уехавшая в США Мария Машкова назвала условие для возвращения в Россию.