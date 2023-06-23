«А где же Нино?»: Максима Виторгана сняли с новой девушкой после разговоров о расставании

Актер театра и кино Максим Виторган предпочитает не афишировать личную жизнь. Но поклонники и журналисты знают, что звезда состоит в отношениях с коллегой Нино Нинидзе, с которой даже выходил вместе в свет. Правда, в последнее время появились слухи о том, что пара рассталась. А на днях мужчину заметили с новой спутницей.

Очевидцы рассказали о том, что видели Виторгана на улице в центре Москвы со стройной красавицей. В Telegram-канале «Антиглянец» появились кадры, на которых актер в белой рубашке и жилете стоит у цветочного магазина с длинноногой девушкой в коротком платье.

Фото было сделано издалека, поэтому опознать избранницу звезды не удалось. Но поклонники говорят, что это точно не Нино. Теперь публика гадает, что происходит в личной жизни артиста.

«А где же Нино? Не выдержала?», «Седина в бороду, бес в ребро. Опять молодуха», «Искал бы женщину в Израиле своем теперь», «Может, пора бы и угомониться. Уже и жены были, и дети есть. Ни с кем не уживается», – пишут в соцсетях.

Напомним, как недавно сама Нинидзе блистала в полупрозрачной накидке. На днях в своем личном блоге она поделилась снимками с очередного мероприятия. В этот раз она поразила не только поклонников, но и супруга Елизаветы Боярской, актера Максима Матвеева. Бдительные фанаты посоветовали дочери Михаила Боярского следить за мужем.