«Мне сломали ребро, я получил сотрясение мозга»: Бари Алибасов рассказал об избиении

Бари Алибасов-младший получил сотрясение мозга и перелом ребра на соревнованиях. Сын популярного продюсера заявил в беседе с WomanHit.ru, что сам согласился выйти на ринг, где и получил травмы.

По словам звездного наследника, он решил принять участие в состязания по шахбоксу (гибридный вид спорта, объединяющий бокс и шахматы — прим. ред.). Но не рассчитал силы. В итоге после поединка мужчина попал в больницу.

«Несколько дней назад я участвовал в Чемпионате России по шахбоксу, и меня поставили в паре с чемпионом мира по этому виду спорта. И так мне по голове настучали, что я сейчас лежу и восторгаюсь собственным ужасом», — поделился он.

Алибасов-младший рассказал, что узнал о соревнованиях, когда пришел в свой шахматный клуб. Там вспомнили, что он выступал на ринге с актером Никитой Джигурдой. В итоге был организован бой с чемпионом мира Леонидом Чернобаевым. Сын продюсер признался, что еще легко отделался.

«В общем, мне сломали ребро, я получил сотрясение мозга, и это сделало мою неделю. Так что мои ближайшие планы – восстановить ребро и избавиться от сотрясения мозга», – объяснил он.

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