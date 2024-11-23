«Мне сказали: „Ты — ничтожество“»: Денис Матросов заявил, что стал чужим человеком для сыновей

Актер Денис Матросов откровенно рассказал об отношениях со своими старшими детьми. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ звезда сериала «Кармелита» признался, что уже 20 лет не общается с сыновьями, и раскрыл, как стал для них чужим человеком.

По словам актера, ему всегда очень тяжело говорить о своих старших сыновьях от первого брака, с которыми он н поддерживает связь уже много лет. Денис Матросов рассказал, что после рождения детей его гражданская супруга Людмила забрала их не в его квартиру, а в другой город, чтобы поселиться с ними в комнате, которую ей выделил театр. Артист уверен, что таким образом экс-возлюбленная рассчитывала получить от учреждения квартиру.

«В итоге она увозит детей в другой город, к бабушке и дедушке в Севастополь. Буквально пять дней прошло, и меня обвинили в рукоприкладстве. Все деньги, которые я зарабатывал, я отдавал детям, на год я приехал к ним с тортиками, вышел ее отец и полез со мной драться со словами: „Ты что, подлец, приехал? Хоть бы конфеты за это время им купил“», — высказался Денис Матросов.

Тогда актеру все же удалось поговорить с отцом жены и увидеться с мальчиками. Однако затем Людмила шокировала его заявлением о том, что это не его дети.

«Потом она сказала, что это вообще не мои дети, она отдала их в интернат на пятидневку. Мне сказали: „Ты — ничтожество, артист, играющий Чиполлино“. Хотел сделать ДНК-тест, тогда только появились технологии. Можно было сделать только с разрешения Людмилы, но она не давала никаких разрешений», — поделился артист.

Когда сыновьям исполнилось по три года, супруга заявила Денису Матросову, что у мальчиков теперь есть другой человек, «которого они называют папой». Тогда актер принял решение «умыть руки» и больше не появлялся в жизни детей. С тех пор прошло 20 лет, артист пытался связаться с подросшими наследниками, но те не ответили на его сообщения.

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