«Мне щипали брови»: Александр Петров рассказал об испытаниях ради роли Есенина

В декабре на российские экраны выйдет фильм о последних днях жизни Сергея Есенина «Декабрь». Роль поэта в картине Клима Шипенко исполнил Александр Петров. Артист рассказал, что ему пришлось изменить внешность и столкнуться с испытаниями на съемочной площадке.

Для роли Петрову понадобилось изменить внешность. Так потребовал режиссер проекта, который захотел полностью воссоздать образ Есенина.

«Мы пытались понять по размеру глаз, по разрезу, как это сделать. Волосы, завивка, я ходил в салон красоты, мне щипали брови… Это самое тяжелое, что было в жизни вообще! Я проклинал Клима каждый раз», — приводит слова артиста Кино Mail.

С Петрова стекал пот, и он возмущался, зачем нужно менять брови. Помимо этого, артиста еще и переозвучили.

Звезда фильма «Текст» рассказал, что ему было крайне сложно вжиться в роль, «залезть в голову» к Есенину и понять, о чем он думал. Петрову пришлось пройти через большое количество проб грима, репетиции, читки.

Напомним, Александр Петров не отказывается от своей мечты покорить Голливуд. Он признался, что хочет сняться в фильме у режиссера Квентина Тарантино.