«Мне сделали предложение»: Мария Погребняк выходит замуж после развода с известным футболистом

Блогер Мария Погребняк объявила о том, что выходит замуж за хоккеиста и бизнесмена Игоря Головинского. Примечательно, что с развода знаменитости с футболистом Павлом Погребняком не прошло еще и года.

В личном Telegram-канале подруга телеведущей Ольги Бузовой призналась, что бойфренд сделал ей предложение руки и сердца, и она не смогла отказать. По словам Марии, все случилось для нее неожиданно. Они вместе гуляли в Лужниках, ели кукурузу, а потом пошли пешком до бизнес-центра. По пути Игорь предложил возлюбленной присесть, и она сразу же погрузилась в рабочие вопросы в телефоне. Тогда предприниматель и достал кольцо.

«Он попросил что-то подержать, я машинально протянула руку, в нее опустилось что-то маленькое, приятное на ощупь, но я не смотрела. Секунда и я синхронизируюсь, перевожу взгляд, а на моей ладони бирюзовая коробочка. Мне сделали предложение», - поделилась Погребняк.

Ответом Марии стало «да». Она опубликовала фотографии с кольцом, а также с бизнесменом. Правда, его лицо скрыла.

Напомним, что в сентябре 2023 года стало известно, что Погребняк развелась с мужем спустя 17 лет брака. После расставания экс-супруги поддерживают отношения и вместе воспитывают сыновей.

Ранее Мария Погребняк заявила, что восхищается амбициозностью Ольги Бузовой..