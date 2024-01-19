«Да, фотошоп»: Джиган показал, как похудел на 40 килограммов после критики из-за лишнего веса
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Рэпер Джиган после критики, обрушившейся на него еще в 2022 году из-за лишнего веса, решил взять себя в руки и похудеть. Всего ему удалось сбросить 40 килограммов. Однако не все поклонники верят, что артист добился таких впечатляющих результатов сам.
В личном блоге муж блогера Оксаны Самойловой решил продемонстрировать на видео, как изменилась его фигура после диет и тренировок. Он отметил, что никакого фотошопа в ролике не использовалось, поэтому всем придется признать, что он действительно пришел в форму сам.
«Видео специально для хейтеров, которые говорят, что это фотошоп. Да, фотошоп. Дураки вы! Ну что? Фотошоп?» - написал рэпер.
К слову, Джиган не говорит о том, как именно смог похудеть до 88 килограммов. Из-за этого его многие подозревают в использовании специальных препаратов. Эти слухи артист предпочитает не комментировать.
Напомним, что исполнитель на протяжении довольно долгого времени очень резко реагировал на критику. Люди писали, что он «жирный», на что Джиган со злостью чуть ли не проклинал их. Впрочем, воссоединение с женой заставило его пересмотреть и жизнь, и поведение. После возвращения в семью в начале прошлого года рэпер начал худеть и меньше скандалить в социальных сетях.
Ранее Оксана Самойлова призналась, что посещает психиатра с августа 2023 года.