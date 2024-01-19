«Да, фотошоп»: Джиган показал, как похудел на 40 килограммов после критики из-за лишнего веса

Рэпер Джиган после критики, обрушившейся на него еще в 2022 году из-за лишнего веса, решил взять себя в руки и похудеть. Всего ему удалось сбросить 40 килограммов. Однако не все поклонники верят, что артист добился таких впечатляющих результатов сам.

В личном блоге муж блогера Оксаны Самойловой решил продемонстрировать на видео, как изменилась его фигура после диет и тренировок. Он отметил, что никакого фотошопа в ролике не использовалось, поэтому всем придется признать, что он действительно пришел в форму сам.

«Видео специально для хейтеров, которые говорят, что это фотошоп. Да, фотошоп. Дураки вы! Ну что? Фотошоп?» - написал рэпер.