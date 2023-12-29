«Мне самой мерзко становится»: фигуристка Медведева рассказала о плохой привычке

Известная российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о собственной плохой привычке, от которой мечтает избавиться. Соответствующее признание спортсменки прозвучало в YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

«Привычки, от которых я хотела бы избавиться? Я очень люблю ныть. Когда сильно устаю, начинаю капризничать. Мне самой мерзко становится», - разоткровенничалась Медведева.

Фигуристка подчеркнула, что в такие моменты похожа на «склизкую улитку, до которой не хочется дотрагиваться». Она отметила, что желает избавиться от этой привычки в ближайшее время.

Кроме того, Медведева заявила, что страдает от привычки кусать губы до крови. Вдобавок серебряный призер Олимпиады высказалась об отношении к соцсетям. По ее словам, у нее в телефоне стоит ограничение на использование соцсетей - 1,5 часа в день. По истечении этого времени приложения становятся недоступны, уточнила она.

Ранее Евгения Медведева рассказала об анорексии у у ее коллеги Юлии Липницкой.