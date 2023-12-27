«Это сплошь в женском спорте»: фигуристка Медведева рассказала об анорексии у Липницкой

Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала слухи об анорексии у ее коллеги Юлии Липницкой. Эксклюзивный комментарий приводит сайт «Страсти».

Медведева присутствовала на премьере шоу фигуриста Ильи Авербуха «Корова на льду». Фигуристка исполняет в ледовом спектакле роль Мули-мечты.

Перед премьерой спортсменка пообщалась с журналистами. Ее спросили: «Ваша коллега Юлия Липницкая заболела анорексией. Знаете что-то или это слухи?»

Медведева на это ответила: «Во-первых, я с Юлей лично никогда не общалась. Мы в детстве общались, потом случилась Олимпиада, отношения поменялись. Юля ушла, сделала свои выборы. Сейчас у нее, надеюсь, все в порядке. Мне кажется, мусолить эту тему как минимум странно и конкретно ее случай, потому что это сплошь и рядом в женском спорте. Такое существует. Самое главное следить за здоровьем».

Также она прокомментировала тему диет у спортсменов.

«Когда спорт заканчивается и начинаешь себе что-то позволять, потом видишь, как это плохо отражается на здоровье. Потом начинаешь по-другому думать: не в пользу стройных ног, а в пользу своего здоровья, хорошего самочувствия и уверенности в себе», - сказала фигуристка.