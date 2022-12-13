«Мне самой это хочется»: Ирина Аллегрова разделась на камеру

Главная «Угонщица» отечественной эстрады, певица Ирина Аллегрова всегда будоражила умы поклонников. 70-летняя исполнительница обладает не только сильным голосом, но и эффектными внешними данными. Недавно в Сеть попал фрагмент интервью артистки, в котором она, раздеваясь на камеру, рассказала о своем непростом характере.

Видео с участием звезды было опубликовано в одном из ее фан-аккаунтов в социальных сетях. На кадрах Аллегрова в роскошном платье с декольте заходит в гримерку после концерта. Она снимает с себя сапоги, обнажая стройные ножки в черных колготках и задирая юбку.

«У меня ужасный характер. Прощаю все, забываю все… могу вспылить в две секунды. Не люблю пускать себе в душу, если я этого не хочу. Я могу просидеть, всю ночь проболтать, понарассказывать все что надо или не надо, если я верю этому человеку. Если я вижу, что это интересно и мне самой это хочется», — говорит знаменитость на камеру.