Ирина Аллегрова потеряла более 5 млн рублей из-за «омикрона»

Ирина Аллегрова является одной из тех знаменитостей, которые опасаются коронавируса и предпочитают ограничивать контакты с людьми во время очередных вспышек заболеваемости.

Певица редко выходит из дома, и за последний год она лишь дважды порадовала поклонников своим появлением на сцене — во время фестиваля «Новая волна» и на ежегодном гала-концерте «Песня года».

Всему виной новый штамм коронавируса «омикрон», из-за которого исполнительница хита «Младший лейтенант» отменила большое количество запланированных выступлений в городах Сибири. Тур должен был состояться уже в феврале и марте этого года, а первое большое выступление — 22 января в Северной столице.

Как сообщает «Собеседник», отменив концерты, артистка лишилась гонораров в более чем пять миллионов рублей за каждое выступление. Но деньги Аллегрову мало интересуют, она больше переживает из-за своего здоровья и здоровья своей команды.

«Сейчас не время думать о своем кармане», — твердо отметила Ирина Аллегрова.

Концерт в Санкт-Петербурге все же состоится, только через год, в марте 2023-го. Певица очень надеется, что к этому времени ситуация с коронавирусом в стране будет более стабильна.