Ирина Аллегрова потеряла более 5 млн рублей из-за «омикрона»
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Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look
Ирина Аллегрова является одной из тех знаменитостей, которые опасаются коронавируса и предпочитают ограничивать контакты с людьми во время очередных вспышек заболеваемости.
Певица редко выходит из дома, и за последний год она лишь дважды порадовала поклонников своим появлением на сцене — во время фестиваля «Новая волна» и на ежегодном гала-концерте «Песня года».
Всему виной новый штамм коронавируса «омикрон», из-за которого исполнительница хита «Младший лейтенант» отменила большое количество запланированных выступлений в городах Сибири. Тур должен был состояться уже в феврале и марте этого года, а первое большое выступление — 22 января в Северной столице.
Как сообщает «Собеседник», отменив концерты, артистка лишилась гонораров в более чем пять миллионов рублей за каждое выступление. Но деньги Аллегрову мало интересуют, она больше переживает из-за своего здоровья и здоровья своей команды.
«Сейчас не время думать о своем кармане», — твердо отметила Ирина Аллегрова.
Концерт в Санкт-Петербурге все же состоится, только через год, в марте 2023-го. Певица очень надеется, что к этому времени ситуация с коронавирусом в стране будет более стабильна.
Фото: Global Look Press