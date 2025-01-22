«Мне резко стало плохо»: беременная невестка Валерии попала в клинику и раскрыла свой диагноз

Беременная невестка певицы Валерии пожаловалась на плохое самочувствие. 27-летняя Лиана Шульгина рассказала, что проходит обследование в клинике.

«Мне резко стало плохо в такси, когда подъезжала к дому. Головокружение, тошнота, сильная слабость, одышка, шум в ушах. Поняла, что у меня началось предобморочное состояние», - разоткровенничалась девушка в своем блоге.

Она также призналась, что в первую беременность теряла сознание четыре раза, поэтому решила не рисковать и обратилась за помощью к медикам. После проведенной диагностики врачи заподозрили у невестки исполнительницы хита «Часики» анемию.

«Сегодня весь день в клинике. Вчера весь вечер лежала, давление 88/50, сильная слабость, не могла встать с кровати, головокружение. Сегодня с утра все тоже самое, как будто вот-вот упаду в обморок. Поехали утром в клинику. Пока подозрение на сниженное железо (анемию), ждем анализы», — сообщила Лиана.

Напомним, младший сын народной артистки России Арсений Шульгин и его жена Лиана готовятся к рождению второго ребенка. Супруги воспитывают четырехлетнюю дочь Селин.

Ранее невестка Валерии призналась, что может родить дочь в день рождения певицы. Лиана Шульгина заявила, что ждет пополнения в семействе 17 апреля или 24 апреля — на это число выпадает день рождения сестры девушки.