«Мне рассказывала прислуга»: Александр Васильев проговорился о мечте посетить московский рынок

Недавно в Москве прошел модный показ, на котором среди целой плеяды звезд шоу-бизнеса журналисты повстречали и Александра Васильева. Бывший ведущий программы «Модный приговор» не мог не похвастаться своей французской прислугой, а также недвижимостью во Франции и Прибалтике. Об этом сообщает mk.ru.

Знаменитый модельер появился на показе не один, а в компании ведущей Анной Шатиловой. Вокруг таких ярких гостей сразу выстроилась очередь из желающих сделать снимки на память.

«Я пришел сюда со своей любимой женщиной, которая для нас – образец стиля, она несет эти образы через десятилетия», – выразил свое восхищение Шатиловой искусствовед.

Затем Александр Васильев решил подчеркнуть, что у него есть несколько загородных домов. Один из них находится во Франции, а второй – в Прибалтике.

После этого историк моды дал некоторые советы по шоппингу, призвав почаще заглядывать на рынки, и невзначай упомянул о своей прислуге.

«Там можно найти много хорошего. Мне рассказывала моя прислуга во Франции, что ее мечта – поехать в Москву на рынок», – отметил он.

Ранее мы писали, что Александр Васильев читает лекции в ГУМе про фильм «Шелковые чулки». Первый сеанс прошел еще в июле, а ближайший состоится 24 августа.

А теперь давайте выберем худшего мужа по фотографии.