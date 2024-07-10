«Мне противно, как ты дышишь»: инсайдер рассказал, как муж унижал Алсу во время беременности

Популярный блогер Антон Суворкин рассказал подробности семейной жизни певицы Алсу с Яном Абрамовым. Артистка подала на развод, а инсайдер заявил, что муж издевался над ней, когда она была беременна.

К блогеру часто обращаются люди из окружения знаменитостей, который просят оставаться анонимными. После скандала с семьей исполнительницы хита «Зимний сон», появилось много слухов и рассказов. Так, инсайдер сообщил, что бизнесмен был жесток к жене.

«Он с самого начала ей изменял. Сначала она не верила, потом рыдала по ночам в голос. Он приходил в три утра, она прибегала его обнимать, а он ее отталкивал. Собираются эти потерянные пазлы про абьюз в семье Алсу. Он практически не жил дома, постоянно гулял. Когда она была беременна сыном, ее мучил токсикоз. А он с раздражением просил ее уйти: «Выходи из комнаты, мне противно, как ты дышишь», вот так», — цитирует блогер анонимного источника.

Сама артистка не рассказывала о том, действительно ли терпела унижения супруга. Она редко говорит о личной жизни, но после развода намекает на перемены, которые сделают ее счастливее. Женская половина шоу-бизнеса заняла сторону Алсу, тогда как у Яна Абрамова тоже появились защитник. К примеру, Филипп Киркоров удивился новостям о разводе и заявил, что Ян носил любимую на руках.

Ранее мы писали о том, что журналистам стало известно о новом романе певицы Алсу.