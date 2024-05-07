«Мне просто страшно»: Лерчек пожаловалась на безденежье в бизнес-классе из Дубая

Летающая бизнес-классом из Дубая блогер Лерчек рассказала о нехватке денег. Звезда соцсетей призналась, что очень много работает, но старается «в ноль».

После скандала с налогами и разводом девушка стала еще откровеннее с публикой. На днях она вышла на связь с поклонниками и заявила, что все ее деньги уходят на закрытие старых долгов. На кадрах Лерчек была при полном макияже, но в слезах. Она заявила о бессилие из-за навалившихся проблем.

«Новые деньги уходят на погашение старых задолженностей, которые еще поступают. И потом с этих новых денег еще сверху налог. И ощущение, что я вообще зарабатываю в ноль… Хотя работаю очень много», — поделилась блогер.

Девушка объяснила, что не жалуется, а просто делится своей жизнью. Преданные фанаты даже предложили Лерчек финансовую помощь «с миру по нитке». Но она заявила, что не готова просто так принимать деньги от людей. Она обещала работать над курсами и своей косметикой.

«Просто спасибо, что рядом. Мне просто страшно…» — добавила она.

При этом Лерчек провела отпуск с детьми и супругом в Дубае. Несмотря на заявления о расставании, молодые люди отправились в путешествие вместе. Но блогер рассказала, что они жили в разных номерах.

А после Лерчек возвращалась с курорта в дорогом бизнес-классе. Она показывала, как все устроено в самолете одной из самых дорогих авиакомпаний.

«Обзор туалета в бизнес-классе Emirates», – рассказала девушка, а перед этим хвасталась покупками.

Ранее блогер Лерчек отреагировала на слухи о ее долге в 20 млн рублей перед налоговой.