«Мне просто нечего терять»: погибшая в 37 лет поэтесса Инна Теплова предчувствовала свою смерть

У поэтессы Инны Тепловой, погибшей при невыясненных обстоятельствах в возрасте 37 лет, был плотный гастрольный график, и ничто не предвещало беды, но сама она будто чувствовала неладное. О новых обстоятельствах загадочной смерти члена Союза писателей России пишет aif.ru.

9 июня стало известно о внезапной смерти 37-летней Инны Тепловой, выступавшей во МХАТе с Захаром Прилепиным. Спустя несколько дней после трагедии выяснились новые подробности гибели поэтессы. Как оказалось, член Союза писателей России скончалась в квартире на улице Энергетиков в Калуге, а первой ее обнаружила мать. Региональное управление СК возбудило уголовное дело по факту случившегося.

«Погибшую обнаружила мать, которая не смогла связаться с дочерью по телефону. Прибывшие на место происшествия следователи и криминалисты провели неотложные следственные действия, опросили соседей и родственников погибшей, изъяли улики, назначили экспертизы», — сообщили в Следственном комитете РФ по Калужской области.

Инна Теплова была членом Союза писателей России с 2021 года, ее произведения публиковались в журналах. По информации aif.ru, незадолго до смерти гастрольные дни поэтессы были загружены. Еще в январе она выступала во МХАТе и отмечала, что в ее судьбе «происходит множество непонятных, а местами и просто странных вещей». Погибшая будто предчувствовала скорый уход. Одна из публикаций на ее личной странице гласит: «Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви ценою во весь мир».

Напомним, о смерти поэтессы сообщил в личном блоге 11 июня Захар Прилепин. Писатель подчеркнул: он не верит в версию о том, что Инна Теплова могла покончить с собой: «Необъяснимая гибель: следствие разберется; но что бы там ни было — дико это все».

Ранее подруга Инны Тепловой раскрыла возможную причину ее загадочной смерти: «Очень тяжело».