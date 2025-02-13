«Мне приятно помогать»: Нонна Гришаева рассказала о дружбе с Лизой Арзамасовой

Актриса Нонна Гришаева рассказала о дружбе с коллегой Елизаветой Арзамасовой. Знаменитости вместе снимались в сериале «Папины дочки» и снова встретились на площадке в новом сезоне. Гришаева призналась в интервью Леди Mail, что между ними сложились теплые отношения.

По сюжету, Арзамасова играет дочь героини Нонны – строгую Галину Сергеевну.

«Мне очень нравится все, что она делает. Мне приятно помогать с новогодними поздравлениями фонду "Старость в радость", в попечительский совет которого она входит. Лиза Арзамасова — большая умница, и я очень рада, что недавно она второй раз стала мамой», — поделилась актриса.

Нонна призналась, что они даже без совместных съемок продолжали встречаться. К примеру, на премиях и спектаклях. Женщина отметила, что Елизавета пригласила ее на постановку в качестве специального гостя.

«Мне очень нравится возвращаться на площадку, потому что здесь царит прекрасная атмосфера. Я люблю людей, с которыми работаю», – добавила артистка.

Ранее певица Алсу заявила, что не будет встречаться с 20-летними ухажерами.