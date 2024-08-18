«Мне приятно, что Вы припали на колено»: раскрыта личность тайного избранника Анастасии Волочковой

Недавно балерина Анастасия Волочкова намекнула на новый роман, опубликовав в личном блоге совместный снимок с мужчиной. При этом артистка решила не показывать лицо спутника, решив не раскрывать его личность. Однако пользователи Сети все же рассекретили вероятного избранника знаменитости.

В июне этого года Анастасия Волочкова призналась, что состоит в отношениях, а теперь поделилась в соцсети кадром, на котором предстала рядом с мужчиной в машине, прильнув к его плечу.

«Какое счастье, когда есть надежное плечо рядом», — написала балерина.

Подписчики заподозрили, что «избранником» Анастасии Волочковой является продавец по имени Андрей, к которому артистка обращалась на днях после того, как в ее доме упала дорогостоящая хрустальная люстра. Знаменитость делилась в личном блоге кадрами с мужчиной, на которых рассказала ему о произошедшем, а тот, слушая ее, встал на колено.

«Мне приятно, что Вы припали на колено. Дело в том, что в моем доме упала люстра. И я, естественно, кому позвонила? Конечно, Вам!» — высказалась Анастасия Волочкова.

В результате балерина нашла в магазине Андрея такую же люстру, как ее прежняя, и заказала ее, а затем опубликовала фото с мужчиной. Многие заметили, что таинственный спутник Анастасии Волочковой внешне похож на продавца люстр, поэтому решили, что именно он стал новым избранником знаменитости. Сама артистка пока никак не комментировала появившиеся слухи.

Напомним, в 2007 году Анастасия Волочкова вышла замуж за бизнесмена Игоря Вдовина, но спустя год брак распался. У экс-супругов есть 18-летняя дочь Ариадна.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова рассказала об идеальном мужчине.