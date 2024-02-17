«Мне пришлось столкнуться со сложностями»: Юлианна Караулова рассказала о шоу «Кто хочет стать миллионером?»

В прошлом году певица Юлианна Караулова стала ведущей популярной передачи «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале, заменив на этом посту Дмитрия Диброва. В интервью «Леди Mail» артистка поделилась откровениями о работе в шоу.

«Честно говоря, мне пришлось столкнуться с существенными сложностями. Поначалу физически непросто было снимать по четыре передачи в день и находиться на площадке с раннего утра и до позднего вечера, с минимальными перерывами», — призналась певица.

Кроме того, на Юлианну Караулову как на ведущую легло много обязанностей.

«К тому же я, как ведущая, должна всегда сохранять концентрацию внимания и поддерживать определенный градус на площадке, контролировать игру, поведение участников программы», — добавила артистка.

Юлианна Караулова призналась, что работа в шоу «Кто хочет стать миллионером?» поначалу отнимала много энергии, поскольку ей приходилось тратить время на обучение. Однако со временем телеведущая привыкла к новому статусу и стала чувствовать себя увереннее.

«Сегодня я уже не так волнуюсь, садясь в кресло ведущей, могу расслабиться и спокойно вести беседу с игроком», — резюмировала артистка.

Отметим, что Юлианна Караулова совмещает карьеру телеведущей с певческой деятельностью — она продолжает выступать на сцене и выпускать новые песни.

Также певица поделилась, что думает над собственном бизнесом. Но на данный момент из-за творческой деятельности не может заняться другим делом.

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