«Мне предоставили отличные условия»: бывшая няня детей Виторгана рассказала о работе в семье

Бывшая няня детей Эммануила Виторгана и Ирины Млодик Ольга Рудковская назвала отличными условия работы в семье. Она опровергла заявление другой работницы, которая осталась недовольна условиями труда в звездной семье.

По словам Ольги, слова няни Николь – «это ложь и полнейшее оскорбление прекрасных, талантливых и уважаемых людей». Она отметила: ничего из того, что сказала девушка, «не было и в помине».

Рудковская сообщила Ura.ru, что в семье ей доверяли, она чувствовала себя как дома.

«Мне предоставили отличные условия для работы с детьми. Мне доверяли так, что я ощущала себя как будто бы дома. Создали домашний чат», - поделилась женщина.

Она отметила необоснованность претензий в адрес детей пары. По мнению няни, капризы есть у всех несовершеннолетних и она должна помочь разобраться, почему так происходит.

Ранее няня обвинила семью в плохом обращении, а детей Виторганов назвала избалованными. Ирина Млодик объяснила, что пришедшая няня оказалась блогером и проработала три дня.