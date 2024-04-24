«Мне предлагали»: почему Егор Кончаловский отказался снимать «Слово пацана»

Режиссер Егор Кончаловский рассказал, что ему предлагали снимать фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте». Кинодеятель объяснил отказ браться за съемки тем, что в рамках обсуждаемой на тот момент концепции он бы «опять вошел в воду «Антикиллера».

Подробностями Кончаловский поделился в программе «Легенда» на RTVI.

«Мне предлагали снимать «Кровь на асфальте»», - сказал Кончаловский и отметил, что снял бы то же самое, что «Антикиллер».

По признанию режиссера, ему это было «уже не интересно».

Кончаловский не пожалел, что отказался. Вместе с тем он подумать не мог, что фильм будет столь популярным.

«У меня бы так не получилось, у меня было бы другое кино», - сказал он и добавил, что создатели картины «молодцы большие».

Ранее Кончаловский рассказал об отказе переезжать в Голливуд. После окончания обучения в Кембридже и Оксфорде он отправился в Россию. Также режиссер не стал жениться на француженке, чтобы закрепиться в Европе.