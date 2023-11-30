«Мне повезло»: Зепюр Брутян рассказала о помощи близких

Супруга актера Павла Прилучного призналась, что с домашними делами ей помогают родственники. Об этом сообщает Teleprograma.pro.

По словам Брутян, она всегда пытается справляться со всем сразу, однако после рождения сына в апреле текущего года выполнять некоторые задачи стало труднее. Вдобавок актриса с недавнего времени возобновила работу в кино и театре. Так, Брутян вместе со звездным мужем участвует в театральной постановке «Взрослые игры», а также готовится к съемкам в фильме «Неприличные гости» режиссера Гоги Мамаджаняна.

Артистка призналась, что из-за тяжелого графика с домашними делами ей нередко помогают родственники.

«Иногда я думаю о том, как мне повезло с поддержкой, но есть девушки, которые все сами без бабушек, без нянь... И это заслуживает огромного уважения», - сказала супруга Прилучного.

Ранее супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян призналась, что является абьюзером в семье. Актриса отметила, что часто заставляет мужа делать то, что он совсем не хочет.