«Мне повезло с внешностью»: Анна Семенович о карьере через постель

Когда-то Анна Семенович являлась успешной фигуристкой: девушка даже поднималась на пьедестал почета чемпионата России. К сожалению, серьезная травма не позволила ей продолжить спортивную карьеру, и Анна отправилась покорять отечественную эстраду. Сейчас она считается одной из самых популярных певиц. В новом интервью для Лауры Джугелии звезда рассказала о своем пути к успеху.

Семенович призналась: залог ее успеха заключается в эффектной внешности. К слову, в народе давно бытует стереотип о том, что попасть в шоу-бизнес можно только через постель. Певица сообщила: эта история не про нее. Она никогда не занималась эскортом и не отдавалась влиятельному мужчине ради собственного продвижения.

«Людям всегда хочется видеть в шоу-бизнесе грязь. Нас Листерман никогда не продавал, мы никогда не пели в бане, и ни одна девушка не занималась сексом после концерта», — резюмировала Анна.

Ранее сообщалось о том, что Веру Брежневу заподозрили в беременности. Вчера у певицы состоялся концерт в Риге, на котором она появилась в прозрачном платье, подчеркивающем ее округлившийся живот. Эксклюзивное фото смотрите в этой статье.