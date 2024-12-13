«Мне повезло»: Анастасия Решетова впервые заговорила о возлюбленном после скандала с Алсу

Модель Анастасия Решетова решила впервые поделиться подробностями личной жизни после скандала с певицей Алсу. Личность таинственного возлюбленного она не раскрывает, но признается, что счастлива.

Экс-девушка рэпера Тимоти оказалась втянута в разборки Алсу и Яна Абрамова после того, как артистка намекнула на причастность блогерши к проблемам в семье. Сама Анастасия не подтверждала, что действительно встречалась с Абрамовым, но от травли ее это не спасало.

После официального развода бизнесмена с певицей скандал немного утих, и Решетова начала охотнее рассказывать, что происходит в ее жизни. Она дала понять поклонникам, что ее сердце занято. Сейчас она встречается с каким-то тридцатилетним мужчиной, с которым ей хорошо. Решетова призналась, что в их отношениях царит идиллия.

«Я всегда считала, что дом — это живой организм, который будет цвести, расти и благоухать уютом, если в него вкладывать свои силы. Для меня важно, чтобы не только я, но каждый, кто ко мне приходит, чувствовал эту атмосферу. Мне повезло, мой молодой человек доверяет мне и говорит: ''Делай что хочешь, я тебе доверяю''. Это лучшее, что можно услышать», - сообщила модель.

Ранее Анастасия Решетова рассказала о борьбе с тревожностью.