«Мне поступали сообщения со словами: „Мы вас убьем“»: Аллу Пугачеву обвиняют в угрозах

Попавшая в громкий скандал с заказным убийством Алла Пугачева снова оказалась в центре внимания публики. В своем Telegram-канале глава ФПБК Виталий Бородин заявил об угрозах в свой адрес со стороны певицы.

Политический деятель, который накануне обвинил артистку в покушении на него, теперь рассказал об угрозах в адрес своей семьи. По словам Виталия Бородина, ему и его жене присылали сообщения с фразой: «Мы вас убьем».

«На протяжении последних шести месяцев моей супруге поступают угрозы. Все скрины переписки имеются. Мне поступали не просто смс, а голосовые сообщения со словами: „Мы вас убьем“. Я думаю, это не шутки. Я-то понятно, человек в прошлом военный, все воспринимаю не близко к сердцу, но, когда тебя жена будит в три ночи и предлагает почитать смс с угрозами, тут начинаешь думать, кому это нужно, кто за этим всем стоит», — заявил общественник.

Политик не исключил, что среди угрожающих ему людей может быть уехавшая из России Алла Пугачева, пытающаяся ему отомстить за попытку лишить ее званий, наград и признать иноагентом.

Напомним, 10 марта в адрес Аллы Пугачевой прозвучало громкое обвинение: глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о покушении, которое готовила на него певица. Общественник добавил, что подаст на артистку заявление в Следственный комитет России. Он подчеркнул, что в случае возбуждения уголовного дела Алле Пугачевой потребуется приехать в Россию.

«Никто ее пока не признал иноагентом, но мое убийство готовилось именно из-за Аллы Борисовны Пугачевой… В связи с этим я заявляю: завтра мы готовим заявление на Пугачеву. Я официально делаю обращение в правоохранительные органы, федеральную службу безопасности, Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку», — заявил Виталий Бородин.

Ранее мы писали о том, что Игорь Наджиев рассказал об угрозах от Аллы Пугачевой. Певец заявил, что артистка «подсылала бандитов» своим коллегам.