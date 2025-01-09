«Подсылала бандитов»: известный певец рассказал об угрозах от Пугачевой

Российская исполнительница Алла Пугачева в конце своей вокальной карьеры стала «передавать по наследству» прославившие ее хиты дочери Кристине Орбакайте. Об этом в беседе с aif.ru рассказал певец Игорь Наджиев.

«Когда говорят, что у Кристины шикарнейший репертуар, мне просто смешно. Все эти песни приносились Пугачевой. Она эти песни взяла и отдала Кристине: „Пой, доченька“. Мне уже, мол, не надо, я все спела. Монополия такая. Другим эти песни не отдавались — авторам запрещала Алла Борисовна это делать», — утверждает Наджиев.

По его словам, многие боялись ослушаться Пугачеву, поскольку она могла пойти на достаточно резкие меры в отношении тех, кто перечит ее мнению.

«Одним из немногих, кто не боялся Пугачеву, был Раймонд Паулс. И что? К Вале Легкоступовой Пугачева подослала бандитов после того, как Паулс отдал ей песни, на которые рассчитывала сама примадонна», — рассказал певец.

Наджиев подчеркнул: Пугачева «заправляла» всем шоу-бизнесом в России на протяжении многих лет и ненавидела конкурентов, потому что «физически» не могла перенести чужой успех. Исполнитель также выразил надежду на то, что у Аллы Борисовны достанет сил покаяться за все свои грехи.

Ранее пародист Александр Песков рассказал, что его выступления вырезались из телевизионных эфиров по указке Пугачевой.