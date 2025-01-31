«Мне поставили инвалидность»: Азамат Мусагалиев рассказал о серьезном заболевании

Телеведущий Азамат Мусагалиев рассказал, что из-за проблем со здоровьем получил инвалидность. Он поделился в эфире шоу «А.М.» на VK-видео, что в детстве он по три-четыре месяца лежал в больнице в специальном боксе.

Знаменитость признался, что у него было серьезное заболевание.

«Мне нельзя было шевелиться, потому что только я пошевелюсь, это кашель провоцирует, одышку, и все — это бессонная ночь. Мать не спит, я не сплю. И я даже краем уха услышал, что мать плакала, говорила, что, вполне возможно, это смертельно может быть», – рассказал звезда.

Азамат отметил, что каждый год проходил с мамой медкомиссию. Ему даже дали инвалидность. Деньги от нее помогали их семье.

«Из-за стадии моей болезни мне поставили инвалидность. "Инвалид детства" удостоверение было», – поделился телеведущий.

Он добавил, что его удостоверение было похоже на полицейский документ, и он им хвастался из-за этого. В более старшем возрасте он специально вызывал у себя хрипы, чтобы продлить выплаты по инвалидности. Это был дополнительный источник дохода для семьи.

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