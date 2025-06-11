«Мне понятны его чувства»: Азиза ответила взаимностью на признание в любви от критика Соседова

Певица Азиза ответила на признание в любви от музыкального критика Сергея Соседова и рекомендовала всем мужчинам России брать с него пример.

По словам исполнительницы хита «Все или ничего», Соседов обладает хорошим вкусом, поэтому восхищается по-настоящему достойными людьми.

«Мне понятны его чувства. Более того, я их принимаю с любовью, благодарностью и большим уважением», - сказала Азиза в беседе с Ura.ru.

Певица также добавила, что россиянки стали бы счастливее, если бы все мужчины были такие, как Соседов. Критик, по ее мнению, отличается цельностью и духовной зрелостью.

«У очень многих мужчин слова частенько разнятся с их действиями, с их истинными помыслами. В случае с Сергеем все по-другому», - заключила Азиза.

Ранее Сергей Соседов поддержал Азизу в скандале с Лерой Кудрявцевой на шоу «Суперстар!» Телеведущая публично обвинила певицу в запугивании членов жюри и съемочной группы. В итоге Азиза заняла лишь третье место несмотря на то, что была лидером шоу.