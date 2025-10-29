«Однажды он проговорился»: Слава раскрыла, на кого похожи любовницы бывшего мужа

Певица Слава поделилась подробностями расставания с бизнесменом Анатолием Данилицким. Она рассказала о внебрачных детях избранника и похожих на нее любовницах.

Детали узнал сайт mk.ru.

Слава заподозрила мужчину в изменах, когда предложила ему поехать на отдых, но Анатолий сказал, что не может.

«Однажды он проговорился, что уже был на Мальдивах, хотя я в это время работала. И я поняла, что человек уже отдыхал с другими», - рассказала певица.

Она призналась, что знает «парочку» любовниц мужа, но эти женщины не из круга исполнительницы.

«…Я рядом с собой таких крыс не держу- я бы тогда вообще сошла с ума. Но они все на меня похожи, один типаж», - сообщила Слава.

Она добавила, что возлюбленный не помогал и не поддерживал в трудную минуту. Расставание произошло не в одночасье – со временем они перестали видеться так, как раньше.

Артистка также рассказала о наличии у Анатолия внебрачных детей. В шутку Слава отметила, что они есть у Данилицкого в разных городах.

Ранее певица призналась, что вылечила Анатолию рак, хотя никто из родственников не помог бизнесмену справиться с болезнью.