«Мне помогает»: Регина Тодоренко призналась, что практикует сексотерапию

Телеведущая Регина Тодоренко более четырех лет счастлива в браке с певцом Владом Топаловым. Поклонники замечают, что девушка всегда энергична и выглядит очень свежо. Звезда неожиданно заявила, что поддерживать красоту ей помогает молодой муж.

Всего несколько месяцев назад артистка во второй раз стала мамой. Она не стала засиживаться в декрете, а побежала работать. За это время Регина похудела и уже пришла в форму. Она говорит, что ее очень радует отражение в зеркале.

«Больше всего мне помогает любовь мужа и… сексотерапия. Это тоже бьюти-лайфхак. После любви мы всегда очень красивые, правда?! Это делает твою кожу лучше!» – поделилась теледива в интервью на Ru TV.

Тодоренко признается, что устает от бесконечных съемок, но это приятная усталость. Она всегда мечтала о популярности и теперь наслаждается этим. Регина вспоминает, что в 17-летнем возрасте очень хотела попасть на музыкальный телепроект «Фабрика звезд».

«Полная уверенности, что смогу осуществить свою мечту, буду петь, играть в кино, оставлю след в искусстве, изменю мир и осчастливлю миллионы людей, а они в ответ будут любить меня! Практически все желания я исполнила! А вот со зрительской любовью прогадала. Невозможно нравиться всем, когда ты медийный человек. Тебя будут как любить, так и ненавидеть, и это нормально», — делилась эмоциями девушка.

Знаменитость старается не реагировать на негативные комментарии, а акцентирует внимание на комплиментах. Тодоренко говорит, что учится быть стрессоустойчивой, чтобы достойно отвечать на хейт.

«Мне не всегда удавалось. Я очаровывалась и разочаровывалась, лишь потому что делала огромную ошибку — все время ожидала оценки и подтверждения своей значимости. Гонка за признанием была жуткая. Какую же радость я испытала, когда осознала, что у меня есть мои родные восемь миллионов подписчиков, которые готовы идти в ногу со мной, развиваться вместе. Спасибо вам», — признавалась звезда.

Недавно Тодоренко показала, в кого превратился Топалов в браке с ней. Певец перестал скрывать седину и отрастил густую бороду.