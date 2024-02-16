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Опубликовано 16 февраля 2024, 11:59
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«Мне пойдет лысой»: Кристина Асмус вернулась к блонду ценой половины волос

Кристина Асмус запустила разговоры о парике из-за потери половины волос в салоне.
«Мне пойдет лысой»: Кристина Асмус вернулась к блонду ценой половины волос

© Starface.ru

Актриса Кристина Асмус заговорила о необходимости парика после того, как потеряла половину волос в салоне. Недавно звезда «Текста» решила вновь вернуться к блонду, но для этого ей пришлось пожертвовать густотой.

В личном блоге экс-жена Гарика Харламова поделилась с фанатами, что ей надоело быть брюнеткой и она отправилась в парикмахерскую ради преображения. Она знала, что вернуться к светлым прядям будет непросто, однако не думала насколько. По ее словам, ей пришлось пройти через несколько смывок и тонирование, чтобы получить желанный блонд. При этом она отметила, что не жалеет о принятом решении.

«Спасибо моему другу юности, что хоть не все волосы выпали. Он отговаривал меня от всего этого веселья, но сделал пребывание в темном и светлом цветах максимально кайфовым. Хотя уже поговаривает, как мне пойдет лысой», - рассказала Асмус в социальной сети.

Актриса подчеркнула, что любит эксперименты, но не особо приветствует парики. Однако, по всей видимости, ей придется их полюбить.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что в темный Кристина перекрашивалась из-за новой роли. Причем ей так понравилось быть брюнеткой, что долгое время после съемок она не хотела возвращаться к светлым волосам. Но в итоге все-таки отправилась в салон красоты.

Ранее Кристина Асмус показала платье для свадьбы коллеги Зои Бербер.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Кристина Асмус
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