«Мне пойдет лысой»: Кристина Асмус вернулась к блонду ценой половины волос

Актриса Кристина Асмус заговорила о необходимости парика после того, как потеряла половину волос в салоне. Недавно звезда «Текста» решила вновь вернуться к блонду, но для этого ей пришлось пожертвовать густотой.

В личном блоге экс-жена Гарика Харламова поделилась с фанатами, что ей надоело быть брюнеткой и она отправилась в парикмахерскую ради преображения. Она знала, что вернуться к светлым прядям будет непросто, однако не думала насколько. По ее словам, ей пришлось пройти через несколько смывок и тонирование, чтобы получить желанный блонд. При этом она отметила, что не жалеет о принятом решении.

«Спасибо моему другу юности, что хоть не все волосы выпали. Он отговаривал меня от всего этого веселья, но сделал пребывание в темном и светлом цветах максимально кайфовым. Хотя уже поговаривает, как мне пойдет лысой», - рассказала Асмус в социальной сети.

Актриса подчеркнула, что любит эксперименты, но не особо приветствует парики. Однако, по всей видимости, ей придется их полюбить.