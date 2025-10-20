«Мне плевать! Не могу больше терпеть»: бывшая жена Александра Серова рассталась с алкозависимым мужем

Бывшая жена Александра Серова объявила о расставании с мужем после безуспешной борьбы с его алкоголизмом. В личном блоге Елена Стебенева призналась, что «устала» от этих отношений и ей «плевать» на осуждение со стороны общественности.

«Устала от таких отношений. Я расхожусь с этим человеком! И пусть там будут слова осуждения. Мне плевать! В моей жизни грядут большие перемены, аминь», — заявила экс-супруга Александра Серова.

Подписчики поддержали Елену Стебеневу, сдавшуюся в борьбе с алкогольной зависимостью Максима. Но все же некоторые посоветовали ей не горячиться и все обдумать, на что та ответила: «Не могу больше терпеть это».

Нашлись и те, кто с негодованием задался вопросом, как женщина терпела мужчину, «создающего проблемы»: «Я вообще не понимаю, зачем он Вам нужен? В доме мужчина, конечно, нужен, но если он создает, а не устраняет проблемы, то лучше быть одной, чем с такой обузой».

Примечательно, что в 2024 году Елена Стебенева уже выгоняла избранника из дома, тогда дело даже дошло до полиции. Однако бывшая жена Александра Серова нашла в себе силы простить возлюбленного.

«Я пыталась его спасти. Всю ответственность за его жизнь взяла на себя. А это ошибка. Нельзя заставить человека меняться. Зависимый должен сам увидеть свою проблему», - заявляла Елена Стебенева.

Напомним, Александр Серов и Елена Стебенева прожили в браке с 1991 по 2010 год, у них родилась дочь Мишель. Однако пара рассталась со скандалом. Певец утверждал, что экс-супруга не помогала ему в карьере, но он «терпел» ее из любви: «Полная чушь! Лена палец о палец не ударила, чтобы мне помочь. У нее были свои тараканы по жизни». Женщина же опровергла, что многого бы добилась в браке с артистом: «После развода я научилась очень многому! После развода я построила дом с нуля! Без Александра Николаевича я состоялась, как личность, как профессионал своего дела».

