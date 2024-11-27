Экс-супруга Тимура Родригеза рассказала, с кем изменял ей певец

Бывшая жена Тимура Родригеза намекнула, что певец изменял ей с подругой. Анна Девочкина обвинила артиста в неверности в соцсети.

Экс-супруга Тимура пожалела женщин, чьи мужья спят с их подругами. По мнению Анны, обществу не хватает человеческих ценностей и счастья в отношениях.

«Желаю вам любить себя и тех, кто рядом. Я не могу не реагировать, когда ваши мужья спят с вашими же подругами. Если бы мы/вы сами так не поступали, а жили с человеческими ценностями, то, может, были бы все счастливы. И ни от кого муж бы не ушел», — высказалась знаменитость.

Также она намекнула на разочарование в женской дружбе. Анну расстроило поведение приятельницы, которая не поддержала ее после расставания с певцом.

«Вы сами не поддерживаете друг друга, нужно обязательно написать что-то очень неприятное и осуждающее. Ну неужели так пусто в голове?» — заявила Девочкина.

Анна тяжело пережила развод с артистом. Она справилась с расставанием при помощи психолога, путешествий и разговоров с собой на камеру.

Ранее сообщалось, что новая возлюбленная Тимура Родригеза Катя Кабак развелась с мужем ради шоумена. Подробности читайте в этой новости.