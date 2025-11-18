«Мне пишут: „Тварь“»: оскорбляющая Россию Татьяна Лазарева* пожаловалась на травлю в Сети

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожаловалась на травлю после эмиграции. В эфире своего YouTube-канала артистка рассказала, что пользователи Сети называют ее «тварью» и желают ей смерти.

«Мне пишут: „[Чтоб тебя не стало], тварь“», - заявила Татьяна Лазарева*.

По словам актрисы, она пытается бороться с негативом в свой адрес. Так, Татьяна Лазарева нашла способ оградить себя от потока хейта – она блокирует авторов оскорбительных комментариев.

Напомним, с 2016 года телеведущая живет в Испании и утверждает, что у нее больше «нет дома». Татьяна Лазарева* неоднократно позволяла себе негативные высказывания о России, называя ее «ужасной страной» и заявляя, что там «все угроблено». Вместе с тем артистка уверяла, что скучает по РФ и мечтает вернуться: «Я не выбирала эту эмиграцию».

Ранее Татьяна Лазарева* заявила, что обязательно вернется в Россию «из любопытства»: «Я, в общем-то, и не очень хотела уезжать, если честно».

