«Мне первый раз в жизни все равно»: Анна Михалкова рассказала об обнаженной сцене в новом фильме

49-летняя Анна Михалкова заявила, что не начала думать о последствиях съемок в обнаженной сцене в новом фильме «Чувства Анны». Наследнице впервые в жизни безразлично, понравится ли картина кому-либо.

Михалкова рассказала об этом в интервью «Кинопоиску».

«Я еще не начала думать о последствиях этого всего, но просто у меня нет ощущения, что это я», - поделилась актриса мыслями о провокационной сцене.

Актриса призналась, что считает себя несовершенной и даже избегает встреч с собой в зеркале в голом виде. Однако артистка решила для себя, что «готова потерпеть свое несовершенство», ведь в ней есть то, что не нравится, а также то, что не дано кому-то другому.

На вопрос, будут ли смотреть это кино и понравится ли оно зрителям, Михалкова заговорила о безразличии к чужому мнению.

«… Мне абсолютно все равно, кому оно понравится и не понравится», - призналась актриса.

На нее этот фильм оказал «очень мощное воздействие», поэтому плохое мнение не заденет Михалкову.

«Мне совершенно неважно, что скажут, - говорит Михалкова и добавляет – Мне в первый раз в жизни все равно».

Актриса абсолютно спокойна за результат – фильм дался ей «с большим переживанием».

Ранее сообщалось, что актриса Надежда Михалкова экстремально похудела за последние полгода.