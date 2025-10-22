«Мне они противны»: Успенская осудила уехавших после СВО звезд

Певица Любовь Успенская в интервью Газете.Ru раскритиковала коллег по шоу-бизнесу, которые уехали из страны после начала специальной военной операции. Артистка заявила, что никогда не прощает предательства.

«Предатель — он и в Африке предатель», – подчеркнула звезда.

Исполнительница хита «Кабриолет» считает, что вопрос прощения таких людей — это дело государства. Она поделилась своим мнением на этот счет.

«Но лично мне они противны — все, кто уехал. И не просто уехал, а еще порочит страну, которая дала им возможность», – призналась артистка.

Напомним, что Успенская родилась в Киеве и долгое время жила в США. Но после она вернулась, получила российское гражданство и сейчас живет в России.

Успенская объяснила этот шаг чувством благодарности к стране, которая, по ее словам, приняла ее как эмигрантку и дала возможность стать «большой звездой».

«Как же я могу быть неблагодарной по отношению к этой стране? Мы с дочерью безумно любим Россию. И в доказательство — я даже не выезжаю за границу», — заявила она.

