«Мне он делал только хорошее»: Волочкова отреагировала на семилетний срок для ее экс-жениха

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала новость о том, что ее бывшего жениха Дмитрия Дюрана приговорили к семи годам лишения свободы. Ее слова приводит Газета.Ru.

По мнению танцовщицы, дело ее экс-ухажера является «странной историей». Она уточнила, что лично ей Дюран ничего плохого не сделал.

«Мне Дима Дюран кроме хорошего ничего не сделал. Дарил мне розы, 1001 розу подарить мне. Я знаю, что произошла какая-то странная история, но я к ней не имею никакого отношения. Дима Дюран со мной познакомился в «Известия Холл», пока этот зал не сгорел», - поделилась Волочкова.

Знаменитость подчеркнула, что не имеет желания участвовать в этих разборках.

Дмитрия Дюрана обвиняли в крупном мошенничестве — как считает следствие, он убедил предпринимателей вложиться в свой кондитерский бизнес «Фэмили десерт». По данным СМИ, мужчина собрал со своих вкладчиков свыше 100 миллионов рублей и не вернул деньги. Всего пострадали более 40 бизнесменов. В сентябре 2023 года Дюрана задержали и отправили в СИЗО.

Ранее стало известно, что Дюран получил семь лет колонии за мошенничество.