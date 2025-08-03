«Есть такие бабехи»: Катя Гордон призвала «заткнуться» жену любовника Полины Дибровой

Юрист Екатерина Гордон сделала заявление о скандале вокруг неверности жены телеведущего Дмитрия Диброва. Она заявила, что если все написанное в СМИ правда, то это «крысиная жизнь» за гранью понимания.

При этом Гордон подчеркнула, что отношения рублевских жен ее не интересуют, но история тронула юриста тем, что всего год назад жена миллиардера Романа Товстика, с которым Полина Диброва изменяла мужу, родила шестого ребенка.

«Есть такие бабехи, которые зубами вперед. Как ты можешь собирать клуб, рассказывать про женскую дружбу, учить семейным ценностям, встречать, судя по фотографиям, этого шестого ребенка в роддоме, и спать с мужем этой несчастной бабы?» - обратилась Екатерина к 35-летней Полине Дибровой.

Самого Товстика юрист назвала лысым, бровястым сосисочником, который «по-свински» поступил с женой. Она отметила, что при разводе мужчина может получить право опеки над детьми и рекомендовала Елене Товстик больше не писать в соцсетях депрессивные посты с намеками на суицид.

«Скажите Лене заткнуться. Не надо писать никакие такие посты. Это может быть использовано против вас в суде. Эти подонки потом у вас же отнимут детей. Соберись. Не надо этих постов прощальных со свечками. Тебя никто не пожалеет», - сказала Гордон, добавив, что ей плевать, сколько денег у миллиардера Товстика, она готова взяться за это дело и защищать интересы женщины бесплатно.

Напомним, предполагаемый любовник Роман Товстик оказался другом близкой подруги Полины Дибровой и отцом шестерых детей. Мужчина якобы арендовал для тайных встреч особняк на Рублевке в 500 метрах от жилища Дибровых. После разгоревшегося скандала он сообщил, что разводится с женой после 19 лет брака. При этом Дибровы хранят молчание.

Ранее сообщалось, что Елена Товстик якобы давно перестала уделять внимание детям и на месяцы улетает в Европу, оставляя наследников с отцом. В окружении семьи говорят, что Роман заменил детям мать. Отмечалось, что сейчас Елена находится в Италии, а дети в Москве с отцом.