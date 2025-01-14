«Мне очень жаль, что наши пути разошлись»: Юлия Пересильд расплакалась на прощании с Евгенией Добровольской

14 января в Москве состоялась церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской, которая ушла из жизни в 60 лет. В МХТ им. А.П. Чехова, где артистка прослужила более 30 лет, собрались ее близкие, друзья, коллеги и поклонники. Актриса Юлия Пересильд, которая также появилась на панихиде, со слезами на глазах высказалась о коллеге, передает The Voice.

На Основной сцене Московского художественного театра им. А.П. Чехова состоялась церемония прощания с Евгенией Добровольской, которой не стало 10 января после продолжительной болезни. На гражданскую панихиду приехали многие коллеги актрисы, среди которых оказалась Юлия Пересильд. Звезда фильма «Вызов» выступила с трогательной речью, обратившись к ушедшей артистке, не сдерживая слез.

Юлия Пересильд призналась, что Евгения Добровольская оказала огромное влияние на ее профессиональное становление. В 2003 году они вместе снялись в сериале «Участок», и актриса сыграла ее мать. По словам знаменитости, ее старшая коллега «полностью развеяла миф о том, что можно быть или актрисой, или мамой». Звезда «Вызова» поблагодарила артистку, назвав ее «большим человеком».

«Я тебе очень благодарна. Мне очень жаль, что в какой-то момент наши пути разошлись и мы так и не сыграли вместе в театре, хотя очень хотелось. Я всегда об этом мечтала. <…> Ты многих людей поставила на путь настоящей жизни. Потому что ты была настоящим человеком. Большим, смелым… Отчаянной актрисой в кино и в театре», — высказалась Юлия Пересильд.

После своей речи актриса подошла к детям актрисы и поддержала их, поцеловав каждого в щеку.

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По предварительной информации, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологии, с которой актриса боролась последний год.

Ранее мы писали о том, что, по данным источников, Евгения Добровольская боролась с раком желудка с 2023 года.